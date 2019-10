Archeologen hebben op de heuvel van Yümüktepe in het zuiden van Turkije een vestingmuur van zevenduizend jaar oud blootgelegd. De vondst dateert van het chalcolithische tijdperk, de periode waarin een begin werd gemaakt met het gebruik van metalen.

Bij eerdere opgravingen bij de heuvel werd al een kasteel van 5.000 voor Christus blootgelegd. Het team van wetenschappers stuitte dit jaar na diepere opgravingen pas op de muur.

Volgens archeologen is de vestingmuur bijzonder, omdat er bouwtechnieken zijn toegepast waarvan wetenschappers niet wisten dat ze in die tijd al gebruikt werden.

De vestingmuur is met verschillende materialen gebouwd. De onderkant bestaat uit een dikke steunmuur van kalksteen met daar bovenop 2 meter gesneden steen. Het bovenste gedeelte van de muur bestaat uit een laag klei van 3 meter.



Dat de muur zo dik is, is volgens wetenschappers te verklaren door het feit dat in het dorp erachter koper werd gesmolten. "Een normaal dorp had echt niet zo'n dikke en stevige muur nodig", liet een van de wetenschappers aan Daily Sabah weten.

Dit was destijds een waardevolle techniek, onder meer omdat er wapens mee werden gemaakt.