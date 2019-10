De Britse premier Boris Johnson zal een motie indienen voor Lagerhuisverkiezingen op 12 december, maakte hij donderdag bekend. Daar moet op aankomende maandag over worden gestemd.

Johnson heeft twee derde van de stemmen in het Lagerhuis nodig om dit voor elkaar te krijgen.

De Britse premier wil op die manier een eind te maken aan de impasse rond zijn nieuwe Brexit-akkoord met de Europese Unie.

Hij schrijft in een brief aan Labour-leider Jeremy Corbyn dat de oppositie tot 6 november de tijd krijgt om de deal onder de loep te nemen, maar alleen als het parlement akkoord gaat met nieuwe verkiezingen.

Daarmee neemt de premier voor het eerst afstand van zijn belofte om het Verenigd Koninkrijk (VK) koste wat het kost te laten uittreden op de huidige Brexit-datum, 31 oktober. Johnson vroeg die verlenging zeer tegen zijn zin aan, daartoe gedwongen door een wet die afgelopen zomer werd aangenomen.

Het Lagerhuis ging dinsdag akkoord met Johnsons wet die de Brexit-afspraken in de wet vastlegt. Dat gold als een overwinning voor de premier. Kort daarop volgde echter een nederlaag: het Lagerhuis stemde tegen de drie dagen die de premier voor de inhoudelijke behandeling wilde uittrekken. De parlementariërs willen namelijk meer tijd om over de deal te debatteren en wijzigingsvoorstellen in te dienen.

EU buigt zich nog over meer uitstel

De Britse premier zei naar die nederlaag te willen wachten op de andere EU-leiders, die moeten besluiten of het VK een verlenging van die deadline krijgt. Dat voornemen liet hij donderdag varen.

Het EU-besluit wordt vrijdag verwacht, zeggen diplomaten in Brussel, maar Frankrijk zou nog dwarsliggen. Als dat klopt, zou er een nieuwe EU-top moeten komen, waar de andere lidstaten kunnen proberen de Fransen te overreden.

Johnson zei tegen de BBC dat hij verwacht uitstel te krijgen, hoewel hij dat "echt" niet wil.

Onzeker of motie het zal halen

Het is nog niet zeker of de motie voor nieuwe verkiezingen genoeg stemmen zal krijgen, volgens de wet moet Johnson twee derde van het Lagerhuis meekrijgen. Dit betekent dat de premier 434 Lagerhuisleden moet overtuigen om voor de motie te stemmen.

In de Britse politiek en media wordt momenteel druk rekenwerk verricht. Als de premier zijn hele Conservatieve Partij achter zich ziet en ook wordt gesteund door de Noord-Ierse Democratic Unionist Party en de helft van de oud-Conservatieve parlementariërs die hij afgelopen zomer uit de partij zette, heeft hij nog 68 Labour-politici nodig.

Labour is verdeeld over de vraag wanneer de verkiezingen moeten plaatsvinden. De partijlijn luidt dat ze wel pas kunnen worden gehouden als een no deal-Brexit absoluut is uitgesloten.