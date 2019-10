Twee van de drie poliovirussen zijn uitgeroeid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag op Wereldpoliodag. Zolang het poliovirus niet volledig is uitgeroeid, blijft de kans op een heropleving echter bestaan.

Wereldwijd komt alleen nog type 1 van het poliovirus voor. Type 2 werd in 2015 uitgeroeid en type 3 deze week, melden experts.

Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmet voedsel, besmette ontlasting of besmet water. Slechte hygiëne kan de verspreiding van het virus dus versnellen. Polio heeft verlamming en soms de dood tot gevolg.



Volgens WHO is de uitroeiing van het type 3-poliovirus een grote stap richting een poliovrije wereld. Maar zolang het virus niet volledig is uitgeroeid, blijft de kans op een heropleving bestaan. "We kunnen niet ontspannen", aldus WHO.

Oorlogsconflicten en religieuze bezwaren staan in de weg

Het aantal poliogevallen is sinds 1988 met meer dan 99 procent afgenomen. Het type 1-poliovirus is echter nog steeds aanwezig in Pakistan en Afghanistan, waar dit jaar in totaal 88 mensen besmet zijn geraakt. Dit wordt gezien als een heropleving, aangezien in 2017 nog maar 22 gevallen werden geregistreerd.

Mensen kunnen niet van polio genezen, maar besmetting met het verlammingsvirus kan wel worden voorkomen met een vaccinatie. Grootschalige vaccinatieprogramma's zijn dan ook de reden dat het aantal poliogevallen zo drastisch is teruggelopen.

In 1994 verklaarde de WHO Amerika poliovrij en in 2002 volgde Europa. Daarna bleef het virus aanwezig in Afghanistan, Pakistan, India en Nigeria. Daar staan oorlogsconflicten en religieuze en praktische bezwaren vaccinatieprogramma's in de weg.

Nieuwe poliogevallen op de Filipijnen

In september werden twee gevallen van polio vastgesteld in de Filipijnen. Dit nadat aanvankelijk werd gedacht dat polio er negentien jaar geleden al was uitgeroeid. De Filipijnse overheid heeft daarom een groots vaccinatieplan in werking gesteld, in de hoop een potentiële epidemie te kunnen voorkomen. Miljoenen kinderen worden gevaccineerd.

In Nederland was in 2017 het laatste gemelde poliogeval. Toen kwam een medewerker van een vaccinproducent in Bilthoven in aanraking met het poliovirus.

De laatste uitbraak van de verlammingsziekte in Nederland was in 1992, bij mensen die zich vanwege religieuze redenen niet lieten vaccineren. Er werden toen 71 mensen met polio gemeld en twee mensen zijn aan de gevolgen overleden.

De inentingen tegen polio zijn in Nederland sinds 1957 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.