De Boliviaanse president Evo Morales heeft de verkiezingswinst donderdag opgeëist. De politicus ligt onder vuur, omdat hij volgens zijn tegenstanders de resultaten heeft gemanipuleerd en daarmee een tweede stemronde in de presidentsverkiezingen voorkomt.

Morales heeft volgens de voorlopige uitslag een voorsprong van 10 procentpunten op zijn grootste concurrent Carlos Mesa. Als dit zo blijft, is de in 2004 gekozen president verzekerd van een vierde termijn.

In het Zuid-Amerikaanse land geldt dat er alleen een tweede stemronde volgt als geen enkele presidentskandidaat meer dan de helft van de stemmen bemachtigt of het verschil tussen de twee populairste kandidaten minder dan 10 procentpunten bedraagt.

De oppositie en een deel van de Boliviaanse bevolking trekken de resultaten in twijfel. Dit komt doordat Morales zondag een voorsprong van circa 8 procentpunten had. Bij de eerstvolgende update was dat bijna 10 procentpunt. Tussen die twee updates hadden de kiesautoriteiten hun werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.

Morales: Oppositie wil coup plegen

Morales ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verkiezingsfraude. De socialist verklaarde woensdag dat de rechtse oppositie een couppoging deed en riep daarom de noodtoestand uit. Diezelfde avond protesteerden honderden Bolivianen bij het gebouw van de kiesautoriteiten.

Maandag voerden naar schatting honderdduizend personen actie tegen voorsprong van de zittende president. Dit was vermoedelijk een van de grootste Boliviaanse protesten van de afgelopen decennia. De onrust in het land is uitgegroeid tot de grootste sinds Morales' aantreden vijftien jaar terug.

Waarnemers hebben Morales opgeroepen een tweede stemronde te organiseren en ook meerdere landen hebben hun zorgen geuit, maar de president zegt dat zij de Boliviaanse grondwet moeten respecteren. Ook zegt hij de definitieve uitslag te steunen, ook als daaruit blijkt dat hij geen voorsprong van 10 procentpunten heeft.