Zestien mannen en vrouwen uit Bangladesh zijn donderdag tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op Nusrat Jahan Rafi, een negentienjarige studente uit de stad Feni. De daders staken de studente in april levend in brand omdat zij het schoolhoofd beschuldigde van seksuele intimidatie.

De zestien daders zwoeren samen om ervoor te zorgen dat Rafi haar aanklacht van seksuele intimidatie in zou trekken. Toen ze dat weigerde, stak een groepje de studente levend in brand.

De groep samenzweerders bestond uit onder anderen het schoolhoofd zelf, twee klasgenoten van de studente en twee lokale leiders van de regerende politieke partij.

Normaal gesproken duren een onderzoek en rechtszaak bij dergelijke zaken in Bangladesh erg lang. Het is dan ook uitzonderlijk dat deze zaak na iets meer dan twee maanden is afgerond en dat de daders zijn veroordeeld. De minister-president van Bangladesh liet eerder weten dat "geen van de daders gespaard zal blijven van juridische stappen".

Samenzwering om slachtoffer het zwijgen op te leggen

Rafi deed eind maart aangifte van seksuele intimidatie bij de lokale politie, die ze vertelde dat een leraar haar had aangeraakt. Het schoolhoofd werd vervolgens opgepakt als verdachte van seksuele intimidatie en in de gevangenis geplaatst. Van daaruit organiseerde hij de moord op Rafi.

Elf dagen na de aangifte, op 6 april, werd Rafi naar het dak van haar school gelokt, waar ze omringd werd door een groepje mensen. Toen de studente weigerde haar aanklacht in te trekken, werd ze overgoten met benzine en in brand gestoken.

De daders probeerden de moord op zelfmoord te laten lijken, maar Rafi wist op tijd weg te komen. Ze belandde in het ziekenhuis met brandwonden op 80 procent van haar lichaam. Haar broer filmde daar hoe de studente nogmaals bevestigde dat de leraar haar had aangeraakt en dat ze zou blijven vechten tot haar laatste adem. Vier dagen na de aanval overleed ze.

Seksuele intimidatie en verkrachting in Bangladesh

Het gebeurt in Bangladesh niet vaak dat vrouwen naar voren komen met verhalen over seksuele intimidatie of verkrachting. Dat terwijl uit onderzoek van ActionAid eerder dit jaar is gebleken dat 80 procent van vrouwen in de kledingindustrie in Bangladesh te maken heeft gehad met seksueel geweld op het werk, of dit heeft zien gebeuren.

Vrouwen treden niet vaak met problemen naar buiten omdat dit risico's met zich meebrengt. Zo worden vrouwen vaak veroordeeld door hun omgeving, worden ze in het echt en online lastig gevallen, en in sommige gevallen zelfs fysiek aangevallen.