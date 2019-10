De 39 overleden personen die in de nacht van dinsdag op woensdag in een vrachtwagen in Engeland zijn gevonden, hebben de Chinese nationaliteit, meldt BBC News donderdag. Wanneer ze om het leven kwamen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend waardoor ze precies zijn overleden.

De 25-jarige Noord-Ierse bestuurder van de vrachtwagen zit vast op verdenking van moord. De twee huizen die mogelijk van deze man zijn, worden donderdag door de politie onderzocht.

De vrachtwagen werd aangetroffen in de plaats Grays, gelegen in het graafschap Essex. De slachtoffers, 38 volwassenen en één tiener, zaten in een gekoelde container. Zij waren al overleden toen de politie hen vond.

Volgens de Britse en Belgische autoriteiten vertrok de vrachtwagen dinsdag vanuit de haven van het Belgische Zeebrugge naar Purfleet, een haven vlak bij Grays. Het is niet duidelijk of de 39 personen toen al waren overleden.

Negentien jaar geleden vond een soortgelijk incident plaats, melden Britse media. Toen werden de lichamen van 59 Chinezen aangetroffen in een vrachtwagen bij de haven van Dover.