De 39 overleden personen die in de nacht van dinsdag op woensdag in een vrachtwagen in Engeland zijn gevonden, hebben de Chinese nationaliteit, bevestigt de lokale politie donderdag. Wanneer ze om het leven kwamen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend waardoor ze precies zijn overleden.

De slachtoffers, 31 mannen en 8 vrouwen, zaten in een gekoelde trailer. Eerder meldde de politie dat er één tiener onder de slachtoffers was, maar uit onderzoek blijkt dat het om een jonge vrouw gaat. De Chinese ambassade is op de hoogte gesteld.

De vrachtwagen werd aangetroffen in de plaats Grays, gelegen in het graafschap Essex. De Chinezen waren al dood toen de politie hen vond. Waardoor ze zijn overleden, is niet bekend. Alle personen worden door een lijkschouwer onderzocht.

De 25-jarige Noord-Ierse bestuurder van de vrachtwagen zit vast op verdenking van moord. De politie meldt dat agenten donderdag drie panden in het graafschap Armagh, in het zuiden van Noord-Ierland, hebben doorzocht.

Route van vrachtwagen deels achterhaald

De vrachtwagen arriveerde zondag zonder trailer vanuit de Ierse hoofdstad Dublin in het Welshe Holyhead. De koeltrailer kwam uit het Belgische Zeebrugge en werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgehaald in de haven van Purfleet, vlak bij Grays.

Uit een reconstructie van de politie komt naar voren dat hulpdiensten ruim een uur later uitrukten naar het industrieterrein waar de vrachtwagen met container stond. Vijf ambulances en de politie waren ter plekke. Inmiddels is het voertuig geborgen.

Negentien jaar geleden vond een soortgelijk incident plaats. Toen werden de lichamen van 58 Chinezen aangetroffen in een vrachtwagen bij de haven van Dover. De Nederlandse chauffeur werd veroordeeld tot veertien jaar celstraf voor doodslag en mensensmokkel.

De vrachtwagen werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt op een industrieterrein in Grays. (Foto: Pro Shots)