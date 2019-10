De Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) wordt donderdag herbegraven in een familiegraf. Zijn lichaam lag eerder in een monumentaal kerkcomplex, maar een deel van de Spaanse bevolking vindt zo'n symbolisch graf niet gepast.

Franco had tot donderdag een praalgraf in het complex Valle de los Caídos bij Escorial, een monument voor de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog. Op deze plek zijn circa 34.000 medestrijders en Republikeinse tegenstanders van Franco begraven.

De Spanjaard leidde in de burgeroorlog, die van 1936 tot 1939 duurde, een grote groep nationalistische rebellen. Met behulp van Adolf Hitler en Benito Mussolini wist hij die strijd te winnen. Franco bleef tot zijn dood in 1975 aan de macht.

De stoffelijke resten van de dictator komen op de plek te liggen waar zijn vrouw Carmen Polo begraven ligt. Bij de herbegrafenis in El Pardo zijn 22 nabestaanden, justitieminister Dolores Delgado, een forensisch expert en een priester aanwezig.

Om te voorkomen dat onverwacht van de planning werd afgeweken, hebben de autoriteiten eerder deze week een generale repetitie gehouden. De kosten voor de herbegrafenis bedragen volgens de Spaanse regering maximaal 63.000 euro.

Nabestaanden van Franco bij Valle de los Caídos. (Foto: Getty Images)

Nabestaanden Franco tegen verplaatsing graf

De Spaanse regering besloot vorig jaar de stoffelijke resten van de oud-dictator te verplaatsen, ondanks dat de nabestaanden het er niet mee eens waren. Het hooggerechtshof heeft de bezwaren van de familie Franco afgewezen. Daarna drong de familie aan op bijzetting in een familiegraf in een kathedraal in Madrid. Ook daar ging de rechter niet in mee, omdat een graf op die plek verering in de hand zou werken.

Nabestaanden beschuldigen de socialistische regering van premier Pedro Sánchez ervan de stoffelijke resten te verplaatsen vanwege de aankomende parlementsverkiezingen. "Ik voel veel woede omdat ze zoiets lafs doen als propaganda en om een handvol stemmen te winnen", zegt een kleinzoon.