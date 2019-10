De situatie in het geïmproviseerde vluchtelingenkamp Vucjak in Bosnië en Herzegovina is mensonwaardig, stelt het Rode Kruis donderdag. De hulporganisatie zegt dat er zelfs sprake is van een humanitaire ramp.

De bewoners hebben geen toegang tot stromend water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Daarnaast leven ze volgens het Rode Kruis in tachtig beschimmelde en lekkende tenten. Op sommige dagen worden die gedeeld door meer dan tweeduizend personen, terwijl er plek is voor slechts zevenhonderd.

De bewoners krijgen dagelijks hulp van vijf Rode Kruis-vrijwilligers die onder meer eerste hulp verlenen en voedsel uitdelen. Er zijn geen andere hulporganisaties actief. Het Rode Kruis is door de lokale autoriteiten gevraagd om te helpen in het kamp.

Het Rode Kruis maakt zich in de aanloop naar de winter extra zorgen om de bewoners. "Ze slapen in de modder en delen met zijn zessen één dekentje, terwijl de temperaturen 's nachts tot onder 0 dalen", aldus een van de aanwezige vrijwilligers. In de winter kan de temperatuur dalen tot gemiddeld -15 graden.

23.000 migranten aangekomen in opvangkampen

In Bosnië en Herzegovina zijn dit jaar 23.000 migranten aangekomen, bij meerdere opvanglocaties. De kampen zouden allemaal overvol zitten en beperkte voorzieningen hebben. Het kamp ligt in Bihac, vlak bij de grens met Kroatië. Via deze landen proberen migranten de Europese Unie te bereiken.

Het aantal personen dat via de Balkanroute naar de EU reist, is vorig jaar flink toegenomen: in 2017 kwamen nog maar 754 mensen naar Bosnië en Herzegovina, in het jaar daarop waren het er meer dan 23.000. Dit kwam doordat andere, populaire routes op slot gingen.