Britse agenten zijn gestart met het identificeren van de 39 lichamen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangetroffen in een vrachtwagen, nabij de Britse plaats Grays. Twee huizen in Noord-Ierland, die mogelijk in het bezit zijn van de aangehouden 25-jarige vrachtwagenchauffeur, zijn doorzocht door het Noord-Ierse politiekorps, schrijft BBC News.

De Noord-Ier zit nog altijd vast op verdenking van moord. De vrachtwagen is woensdag verplaatst naar een andere locatie voor het onderzoek.

Agenten verwachten dat het identificeren van de tiener en 38 volwassenen "enige tijd" gaat duren.

Vermoedelijk is het voertuig woensdagochtend vanuit het Belgische Zeebrugge naar het oosten van het Verenigd Koninkrijk gereisd. Daar werd het even na aankomst gecontroleerd, waarna de lichamen aangetroffen werden.

De vrachtwagen, die op naam staat van een Ierse staatsburger, heeft een Bulgaars kenteken maar een Britse container. Het Britse politiekorps vermoedt daarom dat geen personen van Bulgaarse afkomst iets met de zaak te maken hebben.