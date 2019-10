De Amerikaanse president Donald Trump ziet af van sancties tegen Turkije vanwege de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Vanwege het offensief verhoogde de VS eerder deze maand onder meer het importtarief voor Turks staal naar 50 procent.

In een persconferentie stelde Trump dat de wapenstilstand in de regio nu permanent is. De twee landen kwamen eerder een staakt-het-vuren van enkele dagen voor de Turken en Koerden overeen.



"Eerder deze ochtend heeft de Turkse regering mijn regering laten weten te zullen stoppen met het offensief in Syrië, waarmee de wapenstilstand permanent wordt", zei Trump woensdag.

Eerder op woensdag maakte een Amerikaanse diplomaat bekend dat er sinds de inval van Turkije afgelopen woensdag al zeker honderd IS-strijders uit Syrische gevangenissen zouden zijn ontsnapt. Volgens president Trump zou het merendeel van die gevangenen inmiddels al gevonden zijn en weer vastzitten.

Een kleine groep Amerikaanse soldaten blijft nog in de regio om de Amerikaanse olievelden in de regio te bewaken. Verder wil Trump geen troepen meer laten vechten in het Midden-Oosten. "Laat anderen maar vechten over dit met bloed besmeurde zand", aldus de Amerikaanse president.

Russische troepen inmiddels in Syrië

Woensdagmiddag zijn Russische troepen de Noord-Syrische stad Kobani binnengetrokken voor een gezamenlijke missie met Turkije. De partijen willen de Koerdische YPG-militiairen uit het noordoosten van Syrië verdringen. De missie duurt nog zes dagen.

Turkije en Rusland doen dit om een 'veilige zone' te creëren in het gebied, zodat Syrische vluchtelingen in Turkije weer naar het land kunnen terugkeren. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin voerden dinsdagmiddag een urenlang gesprek over de situatie in Syrië.