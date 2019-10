In de nacht van dinsdag op woensdag zijn 39 doden aangetroffen in een oplegger van een vrachtwagen in de Britse plaats Grays, ruim 30 kilometer ten oosten van Londen. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland is aangehouden op verdenking van moord. De politie heeft de vrachtwagen inmiddels verplaatst naar een andere locatie.

Volgens de politie gaat het om de lichamen van 38 volwassenen en één tiener. De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd.

De politie vermoedt dat de vrachtwagen woensdagochtend vanuit Zeebrugge in België naar Purfleet in oosten van het Verenigd Koninkrijk gereisd is.

De Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft woensdag gemeld dat het voertuig een Bulgaars kenteken heeft en van een bedrijf is dat eigendom is van een Ierse staatsburger. De container is echter van Britse afkomst en de Britse politie gelooft niet dat iemand van Bulgaarse afkomst iets met de zaak te maken heeft.

De opgepakte chauffeur blijft volgens de politie tijdens het lopende onderzoek vastzitten. Het is niet bekend of naast deze man ook anderen betrokken waren bij het vervoer van de 39 personen.

Onderzoek naar personen in vrachtwagen

Hoofdinspecteur Andrew Mariner van de Essex Police spreekt van een "tragisch incident waarbij een groot aantal mensen het leven heeft verloren". "We doen onderzoek om vast te stellen wat er is gebeurd", zegt hij.

De lichamen werden rond 1.40 uur aangetroffen op een industrieterrein. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren alle personen al overleden.