De Boliviaanse president Evo Morales lijkt de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag in één stemronde te gaan winnen. In het land zijn grote protesten georganiseerd tegen de zittend president, die de verkiezingen zou hebben "gemanipuleerd" om een beslissende stemronde op 15 december te voorkomen.

De voorsprong van Morales op zijn naaste belager Carlos Mesa bedraagt ruim 9 procentpunten, na het tellen van 96 procent van de stemmen.

In het land is een voorsprong van 10 procentpunten nodig om een tweede stemronde te voorkomen, of moet één van de kandidaten minstens de helft van de stemmen in de wacht slepen. Morales sleepte ruim 45 procent van de stemmen in de wacht.

Oppositie zet vraagtekens rondom tellen stemmen

De oppositie zet grote vraagtekens bij hoe de kiescommissie de stemmen heeft geteld. Eerste berichten op zondagavond toonden een voorsprong van om en nabij de 8 procentpunten aan, waarna de kiesautoriteiten tijdelijk hun werkzaamheden stillegden om uiteenlopende redenen.

Bij de volgende update op maandag bleek echter dat Morales zijn voorsprong had uitgebouwd naar ruim 10 procent, voldoende om een tweede ronde af te weren. Vrijwel direct daarna werden in negen grote steden protesten georganiseerd en raakten demonstranten slaags met de oproerpolitie.

Ook stapte de vicepresident van de kiescommissie op, omdat "de gehele verkiezing in diskrediet is gebracht".

'Inwoners geadviseerd om extra voedsel in te slaan'

Een NUjij'er zegt dat inwoners geadviseerd zijn om extra eten in huis te halen omdat er leveringsproblemen verwacht worden. Er wordt veel brand gesticht en vandalisme gepleegd.

Als Morales wint, begint hij aan zijn vierde termijn in het Zuid-Amerikaanse land. Hij werd in 2006 voor het eerst verkozen.