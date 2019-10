De vermoedelijk oudste man ter wereld, de Duitser Gustav Gerneth, is in de nacht van maandag op dinsdag op 114-jarige leeftijd in zijn slaap overleden, melden verschillende Duitse media dinsdagavond.

Gerneth werd op 15 oktober 1905 geboren. Vorige week vierde de Duitser zijn 114e verjaardag. Hij werd vermoedelijk de oudste nog levende man toen de 113-jarige Japanner Masazo Nonaka op 20 januari 2019 overleed.

Gerneth kwam uit het huidige Szczecin in Polen en was werktuigkundige. In de laatste veertig jaar woonde hij in het Duitse Havelberg.

De Duitser kreeg de titel 'oudste Europeaan' na het overlijden van de Spaanse Francisco Nuñez Olivera, die op 29 januari 2018 op 113-jarige leeftijd stierf. Nonaka werd na het overlijden van Olivera de oudste levende man op aarde.

De leeftijd, en dus het record, van Gerneth was nog niet bevestigd door het Guinness Book of Records, dat wel de leeftijdsrecords van Olivera en Nonaka had geregistreerd. Ook de Amerikaanse Gerontology Research Group heeft het record van Gerneth niet bevestigd.

De oudste man die ooit geleefd heeft en van wie de leeftijd is geregistreerd, is de Japanner Jiroemon Kimura, die in juni 2013 op 116-jarige leeftijd overleed. De oudste mens die ooit heeft geleefd, was de Française Jeanne Louise Calment, die van februari 1875 tot augustus 1997 leefde en op 122 jarige leeftijd overleed.