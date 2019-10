Meer dan de helft van de Amerikanen steunt een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, blijkt uit een gemiddelde van verschillende peilingen die zijn samengebracht door de website RealClearPolitics. Sinds het begin van oktober is de steun voor een impeachment gegroeid van 43,3 procent naar 50,8 procent.

Over de afzettingsprocedure blijft het land overigens onverminderd tot op het bot verdeeld. Volgens een peiling van CNN steunt bijvoorbeeld 87 procent van de Democraten een afzettingsprocedure, terwijl slechts 6 procent van de Republikeinen voor is. 50 procent van alle partijloze respondenten zei voor het afzetten van Trump te zijn.

Ondertussen heeft Trump dinsdag het impeachment-vooronderzoek in een tweet als een "lynchpartij" omschreven, waarvoor hij veroordeeld werd door Democraten en sommige Republikeinen.

Het woord 'lynchen' ligt in de Verenigde Staten gevoeliger dan in Nederland, omdat het land een geschiedenis kent van buitengerechtelijke executies van voornamelijk zwarte Amerikanen door groepen witte Amerikanen.

'Lynchen' ligt gevoelig in VS

De Democratische, zwarte politicus Jim Clyburn zei in een reactie tegen CNN dat "geen president dat woord ooit op zichzelf zou moeten toepassen". "Ik ben een product van het zuiden van de VS. Ik ken de geschiedenis van het woord. Het is een woord dat zeer, zeer voorzichtig gebruikt moet worden."

Tussen 1882 en 1968 werden 4.743 mensen gelyncht in de Verenigde Staten. 3.446 van die slachtoffers waren zwart, meldt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging NAACP. Een deel van de lynchpartijen is nooit gedocumenteerd.

Onder Democraten heerst veel onvrede dat de president een grondwettelijke procedure vergelijkt met deze geschiedenis. Congreslid Bobby Rush, een voormalig lid van de Black Panther-beweging, zei dat Trump zijn tweet moest verwijderen. "Wat is er in godsnaam mis met je?", twitterde hij.

De Republikeinse senator Tim Scott. (Foto: Getty Images)

Woordvoerder: 'Tweet was niet racistisch bedoeld'

Met het woord had Trump geen racistische bedoelingen, stelde een woordvoerder van het Witte Huis in gesprek met verslaggevers. "De president probeerde zichzelf op geen enkele manier te vergelijken met deze verschrikkelijke geschiedenis in dit land."

Republikeinse politici verdedigden Trumps uitspraak. De enige zwarte Republikeinse senator, Tim Scott, vergeleek de afzettingsprocedure met een politiek executieproces: "Ik begrijp helemaal waarom hij het afwijst. Maar ik zou het woord lynchen niet gebruiken", zei hij.

De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zei: "Dat is niet het soort taal dat ik zou gebruiken." Eerder omschreef Trump het vooronderzoek als "de grootste heksenjacht in de geschiedenis van het land".