Het dodental als gevolg van de protesten in de Chileense hoofdstad Santiago is dinsdag naar vijftien gestegen. 2.600 mensen zijn gearresteerd door de politie. Betogers gaan al dagenlang de straat op om te demonstreren tegen ongelijkheid en hoge kosten van levensonderhoud.

In de hoofdstad braken vrijdag rellen uit bij een protest tegen de verhoging van de prijzen van metrokaartjes. Hierna besloten Chileense autoriteiten het gehele metronetwerk van Santiago af te sluiten en een avondklok in te stellen.

Op zaterdag riep Chileense president Sebastián Piñera de noodtoestand uit in Santiago en zei hij de omstreden prijsstijgingen terug te draaien.

Een dag later vonden er minstens zeventig relletjes plaats, meldde het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken. Demonstranten staken onder meer ingangen van metrostations in brand en plunderden winkels. In andere steden laaiden ook protesten op, waardoor de noodtoestand en de avondklok werden uitgebreid naar tien andere steden.

Ook maandag gingen duizenden mensen weer de straat op in Santiago en veroorzaakten zij veel schade op centrale pleinen en straten. President Piñera wil dinsdag met de oppositie in gesprek gaan.

Beeld: Veiligheidstroepen arresteren maandag een betoger in de Chileense regionale hoofdstad Concepcion. (Reuters)

Prijsstijgingen traden 6 oktober in werking

De demonstraties begonnen toen scholieren en studenten de straat op gingen uit protest tegen de prijsstijgingen, die 6 oktober in werking traden.

De prijs voor een metroticket tijdens de spits steeg bijvoorbeeld van ongeveer 800 Chileense peso naar 830 Chileense peso (1,05 euro). De verhogingen zijn volgens de autoriteiten het gevolg van de zwakke positie van de peso, samen met hoge energiekosten.

De Nederlandse violist André Rieu zou zaterdagavond optreden in Santiago, maar dat concert is vanwege de onrust in de stad afgelast.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Chili zaterdag aangescherpt en laat reizigers weten de situatie "op de voet te volgen".