Dinsdag zijn ook in heel Duitsland boeren de straat op gegaan om tegen nieuwe milieumaatregelen te protesteren. In Bonn, waar naar verwachting het grootste protest plaatsvindt, zijn volgens de Duitse politie inmiddels tweeduizend tractoren aangekomen.

De trekkers vertrokken maandagavond en dinsdagochtend in grote groepen richting de stad. Volgens lokale media heeft dit tot "massaal" oponthoud op de weg geleid.

De Duitse politie roept de boeren op om calamiteitenroutes vrij te houden, omdat die op het moment worden geblokkeerd door tractoren.

De boeren verzamelen zich bij het ministerie van Landbouw, waar rond de tienduizend boeren worden verwacht (die overigens lang niet allemaal op de tractor komen). Momenteel zijn er meer dan vijfduizend aanwezig, bevestigt de Duitse politie in gesprek met General Anzeiger.

Ook in andere Duitse steden, waaronder Hannover, München, Berlijn, Stuttgart en Freiburg, zijn demonstraties georganiseerd.

Duitse boeren demonsteren in Bonn tegen een nieuw milieubeleid. (Foto: Reuters)

Duitse boeren protesteren tegen het Agrarpaket

Op sommige vlakken is het boerenprotest in Duitsland vergelijkbaar met de protesten in Nederland. Zo vinden ook de Duitse boeren dat ze door de politiek als boeman worden gezien, aldus Tagesschau.

Hoofdzakelijk protesteren de Duitse boeren echter tegen het Agrarpaket, de nieuwe milieumaatregelen van de bondsregering. Hierin staat dat het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat moet worden teruggedrongen om onder meer insecten te beschermen.

Bovendien moet er meer geld voor milieu- en klimaatbescherming komen en een dierenwelzijnslabel komen. De uitstoot van stikstof speelt bij de Duitsers geen rol.

De initiatiefnemers zeggen dat de maatregelen niet bij te benen zijn. Daarnaast zouden ze familiebedrijven in gevaar brengen.