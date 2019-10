De Japanse keizer Naruhito is in de nacht van maandag op dinsdag officieel ingehuldigd. De 59-jarige Japanner volgde in mei zijn afgetreden vader Akihito op en is de 126e keizer van het land.

Terwijl het in mei nog om een bescheiden ceremonie ging, waren er voor het half uur durende eeuwenoude ritueel tientallen wereldleiders aanwezig, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In totaal zouden er tweeduizend mensen uit meer dan 190 landen aanwezig zijn geweest.

Volgens de NOS kregen de gasten speciale instructies, waarin werd uitgelegd dat zij niet verplicht waren te buigen of te juichen voor de kersverse keizer.

Naruhito was te zien met het traditionele zestig centimeter hoge hoofddeksel. Keizerin Masako nam plaats op de kleinere troon naast hem, in kledij die naar verluidt meer dan tien kilo woog.

Voormalig keizer deed vrijwillig afstand van troon

Met het betreden van de Chrysantentroon is ook het nieuwe keizerlijke tijdperk Reiwa ingegaan, dat onder meer 'mooie harmonie' betekent.

Voormalig keizer Akihito deed, als eerste keizer in twee eeuwen tijd, vrijwillig afstand van zijn troon. De 85-jaar oude Akihito vreesde dat zijn hoge leeftijd en gezondheidsproblemen hem parten zouden gaan spelen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren ook aanwezig bij de inhuldiging. (Foto: Getty Images)