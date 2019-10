Noord-Ierland heeft in de nacht van maandag op dinsdag zowel het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht als het recht op abortus gelegaliseerd.

Britse parlementsleden hadden de voorstellen al in juli goedgekeurd, maar tot maandag hadden partijen de kans om aanpassingen voor te stellen.

In het land klonk al langer kritiek vanuit kerkleiders en lokale politici op de aangekondigde wetswijzigingen. De grootste partij in Noord-Ierland, de Democratic Unionist Party (DUP), is fel tegenstander van onder meer het recht op abortus en probeerde tot de laatste uren de wetswijzigingen tegen te houden.

Bij de parlementszitting, die de eerste zou zijn in ruim tweeënhalf jaar, bleven echter alle oppositiepartijen weg, waardoor Noord-Ierland als laatste onderdeel van het Verenigd Koninkrijk de wetswijzigingen doorvoert.

Abortus is binnen Europa verboden in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Malta, San Marino en Polen. Dat laatste land verbiedt ook het homohuwelijk, net als EU-landen Italië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Letland, Estland, Slowakije en Roemenië.