Het is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet gelukt om een nieuwe regering te vormen, meldt hij maandag. Hiermee overhandigt zijn partij Likud het mandaat weer aan president Reuven Rivlin.

"We hebben onophoudelijk gewerkt om een brede coalitie te kunnen vormen", zei Netanyahu maandag. President Rivlin zal nu met verschillende politieke partijen overleggen om te kijken of Netanyahu's rivaal Benny Gantz mag proberen een regering te vormen.

Het mislukken van Netanyahu's formatiepoging komt na een spannende verkiezingsstrijd in september, waarbij de centrumpartij Kahol Lavan van Benny Gantz twee zetels meer wist te bemachtigen dan Netanyahu's Likud. Beide partijen kregen geen absolute meerderheid en slaagden er ook niet in om samen een coalitie te vormen.

Het was voor Netanyahu zijn tweede kans dit jaar om een regering te vormen. Na de verkiezingen in april, toen zowel Likud als Kahol Lavan 35 zetels bemachtigde, mocht hij het voortouw nemen in het formatieproces. De politicus slaagde er destijds echter niet in een regering te vormen, waarna het parlement zichzelf op initiatief van Netanyahu liet ontbinden.

De kans is klein dat Netanyahu nog in de regering zal komen. Gantz heeft na de verkiezingen herhaald absoluut geen regering met Netanyahu te willen vormen, omdat de premier wordt beschuldigd van corruptie. Netanyahu is na ruim tien jaar premierschap de langstzittende minister-president van Israël.