De Liberale Partij van de Canadese premier Justin Trudeau blijft de grootste politieke partij in Canada, maar verliest zijn meerderheid in het parlement. Dit blijkt dinsdag uit de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen.

Trudeau zal een minderheidskabinet moeten gaan leiden en wordt daarmee afhankelijk van andere partijen. Een dergelijke constructie houdt het in Canada meestal niet langer dan twee jaar vol.

Vooralsnog is niet duidelijk hoeveel zetels de Liberale Partij precies gaat inleveren. Een prognose om 6.00 uur laat zien dat Trudeau's partij 156 van de noodzakelijke 170 zetels wint. Het gehele parlement in Canada telt 338 zetels.

De verkiezingsoverwinning zorgt ervoor dat Trudeau zich klaar kan maken voor zijn tweede termijn als premier. In een eerste reactie zegt hij dat de Canadezen voor een progressief beleid hebben gestemd. Daarnaast schrijft hij op Twitter hard te gaan werken voor alle inwoners van het land.

Trudeau omstreden in aanloop naar stembusgang

De politicus kwam in aanloop naar de verkiezingen onder vuur te liggen, omdat foto's van hem opdoken waarop hij een zogeheten 'blackface' had, een zwart geschminkt gezicht. Trudeau bood zijn excuses aan, maar zijn progressieve imago was wel aangetast.

De 47-jarige premier raakte eerder dit jaar ook in opspraak vanwege de manier waarop hij is omgegaan met een vermeende corruptiezaak, waardoor zijn regering in maart dit jaar in een diepe vertrouwenscrisis belandde.

Trudeau zou de minister van Justitie en procureur-generaal Jody Wilson-Raybould onder druk hebben gezet om te schikken met het internationale ingenieurs- en bouwbedrijf SNC-Lavalin in plaats van het tot een strafzaak te laten komen.

Als reactie daarop stapten twee ministers van zijn kabinet op. Ook eiste de oppositie dat de premier zou aftreden. In april zette Trudeau de twee opgestapte ministers uit zijn partij.