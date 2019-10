Vier grote farmaceutische bedrijven hebben op het laatste moment een schikking van 260 miljoen euro getroffen vanwege hun rol in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Daardoor gaat de eerste federale rechtszaak over dit onderwerp niet van start.

Het gaat om de bedrijven AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson en Teva Pharmaceutical Industries.

De zaak, die door twee regio's in de staat Ohio was aangespannen, is hiermee van de baan. De aanklager in de zaak stelt in een statement dat de schikking "een belangrijke stap is geweest in het gevecht tegen de opiatencrisis".

De distributie van medicijnen die op recept bij apotheken verkrijgbaar zijn, is voor een groot deel in handen van de drie eerstgenoemde bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om pijnstillers die zeer verslavend kunnen zijn.

In 2017 verklaarde president Donald Trump de drugsepidemie tot nationale ramp. De opiatencrisis in de VS heeft niet alleen honderdduizenden slachtoffers gemaakt, maar heeft ook tot een flinke financiële schade geleid.

De totale kosten van de opiatencrisis bedroegen tussen 2015 en 2018 in totaal 631 miljard dollar (565 miljard euro), zo bleek dit weekend uit een rapport van de Society of Actuaries (SOA).