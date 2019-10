De Libanese overheid heeft maandag na een crisisoverleg een pakket met economische noodmaatregelen aangekondigd in een poging om massademonstraties in het land te temperen. Ondertussen lijken de betogingen door te zetten.

Libanon gaat onder meer de salarissen van ministers en parlementariërs halveren.

Ook heeft de regering een ambitieus voorstel aangenomen om het begrotingstekort in 2020 terug te brengen naar "bijna nul", wat neerkomt op 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het kabinet wil onder meer banken vragen om bij te springen met 3,4 miljard dollar (3,05 miljard euro).

Premier Saad Hariri gaf zijn coalitiepartners vrijdag 72 uur om akkoord te gaan met economische maatregelen die de aanhoudende crisis in het land moeten bezweren. In Libanon wordt sinds donderdag door tienduizenden mensen gedemonstreerd.

Beeld: Betogers zaterdag bij een anti-regeringsdemonstratie in de Libanese stad Tripoli. (Reuters)

'Betogers willen dat regering aftreedt'

Ook maandag zijn er grote demonstraties in het hele land, waaronder in de hoofdstad Beirut, waar wegen geblokkeerd zijn. Sommige demonstranten stellen tegen persbureau Reuters dat ze pas zullen stoppen als de regering aftreedt.

Oorspronkelijk begonnen de protesten uit onvrede over een nieuwe belasting van 6 dollar per maand (5,37 euro) op belgesprekken via sociale media zoals WhatsApp, maar ze groeiden na het intrekken van het voorstel al snel uit naar een bredere demonstratie.

Betogers houden de politieke elite en regering verantwoordelijk voor de economische malaise in het land, de slechte staat waar publieke voorzieningen in verkeren en de wijdverspreide corruptie in Libanon.

Beeld: Een demonstrant draagt een masker tijdens een protest zondag in de Zuid-Libanese stad Nabatiyeh. (Reuters)

Plannen zijn ambitieus

Naast het terugdringen van het begrotingstekort en halveren van de salarissen voor politici, wil de regering de telecomsector privatiseren en elektriciteitsbedrijven hervormen. Deze elektriciteitsbedrijven zijn eigendom van de staat en omstreden omdat ze jaarlijks ongeveer 2 miljard dollar kosten en het niet lukt om iedereen in het land van stroom te voorzien.

Premier Saad Hariri zei dat de protesten de nationale eenheid in het land hersteld hebben.

Met name de plannen om het begrotingstekort terug te dringen naar 0,6 procent lijken ambitieus. In 2019 streefde het land naar een tekort van ongeveer 7 procent.

Hariri stelt dat er geen nieuwe belastingen komen om het doel van "bijna nul" procent te bereiken en gaat onder meer het ministerie van Informatie afschaffen om genoeg geld op te halen.