De hoeveelheid door brand verwoeste hectares in Indonesië lag in september van dit jaar hoger dan in heel 2018, zo melden de autoriteiten maandag. In september gaat het om 857.756 hectares, vorig jaar zijn in totaal 529.267 hectares verwoest.

Al maandenlang is de brandweer bezig met het bestrijden van de vuren die onder meer op Sumatra en Borneo woeden.

Het gaat zowel om verwoest bosgebied als veengrond. Vaak worden deze branden aangestoken om plaats te maken voor de productie van palmolie. Op Java zijn ook branden gemeld, die volgens de autoriteiten zijn ontstaan doordat "mensen peuken weggooien".

Buurlanden als Maleisië en Singapore hebben overlast door de smog die hun kant op waait. Als het regenseizoen start, wordt verwacht dat de last van de brandweerlieden iets verlicht zal worden.