De grootste kranten in Australië zijn maandagochtend verschenen met zwart geblokte voorpagina's. Met deze "vrijwillige censuur" protesteren ze tegen wetgeving die de persvrijheid mogelijk zal inperken.

Kranten in Australië zijn normaal elkaars aartsrivalen, maar maandagochtend deden zij allemaal mee met de actie. Zowel de voorpagina's van kranten van News Corp van mediamagnaat Rupert Murdoch als die van concurrent Nine Entertainment gaven maandag de indruk dat ze waren gecensureerd.

Australië heeft geen wetten die de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Volgens de journalistenvakbond is het parlement al langer bezig om onder het mom van nationale veiligheid het recht van de bevolking te ondergraven om te weten wat de overheid uit hun naam doet.

Het mediaprotest van maandag is bedoeld om publieke druk te zetten op de regering om journalisten te ontzien van wetten die de toegang regelen tot gevoelige informatie.

Politie-invallen in zoektocht naar staatsgeheimen

De roep om meer persvrijheid begon nadat er bij de herverkiezing van de conservatieve regering in mei politie-invallen zijn geweest bij het hoofdkantoor van nieuwszender ABC (Australian Broadcasting Corporation) in Sydney en bij een redacteur van een van de kranten van News Corp. De verdenking was dat ze staatsgeheimen zouden hebben.

ABC zei toentertijd dat de invallen te maken hadden met een verhaal dat ze hadden gebracht over wangedrag van Australische militairen in Afghanistan. De redacteur van de News Corp-krant zou hebben gewerkt aan een artikel over een overheidsplan om e-mails, sms'jes en bankgegevens van de bevolking in te zien.