Tijdens ernstige ongeregeldheden in Chili zijn afgelopen weekend minstens zeven mensen om het leven gekomen. De noodtoestand die de Chileense president Sebastián Piñera zaterdagochtend heeft uitgeroepen in de hoofdstad Santiago blijft voorlopig van kracht.

Dat deed hij nadat Chileense autoriteiten vrijdagavond het complete metronetwerk in Santiago afsloten, omdat hevige demonstraties waren uitgebroken tegen prijsverhogingen voor metrotickets. Ook is er een avondklok ingesteld in Santiago.

Op zondag vonden minstens zeventig relletjes plaats, aldus het Chileense ministerie van binnenlandse zaken. Daarbij werden ook supermarkten en andere winkels werden belaagd, geplunderd en in brand gestoken. Meer dan 10.000 politieagenten waren op de been in hoofdstad Santiago, aldus de autoriteiten.

Op zondag was de stad vrijwel onbereikbaar omdat alle transportmogelijkheden vast stonden. Ook op het internationale vliegveld was het chaos waardoor veel vluchten werden geannuleerd.

Noodtoestand uitgebreid naar andere steden

Ook in andere Chileense steden laaide het protest op en de noodtoestand is dan ook uitgebreid naar andere delen van het land.

De demonstraties begonnen toen scholieren en studenten de straat op gingen uit protest tegen de prijsstijgingen, die 6 oktober in werking gingen.

De prijs voor een ticket tijdens de spits steeg bijvoorbeeld van ongeveer 800 Chileense peso naar 830 Chileense peso (1,05 euro). De verhogingen zijn volgens autoriteiten het gevolg van de zwakke positie van de peso, samen met hoge energiekosten.

De Nederlandse violist André Rieu zou zaterdagavond optreden in Santiago, maar dit concert is vanwege de onrust in de stad afgelast.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Chili zaterdag aangescherpt en laat aan reizigers weten de situatie "op de voet te volgen".