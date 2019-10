De Koerdische strijders hebben naar eigen zeggen alle troepen uit de grensstad Ras al-Ain teruggetrokken. Dat heeft een woordvoerder van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zondag bekendgemaakt.

Kino Gabriel, een woordvoerder van de SDF zei in een verklaring: "We hebben geen vechters meer in de stad."

Eerder zeiden door Turkije gesteunde rebellen dat de Syrische Koerdische YPG-militie zich nog steeds in bijna 30% van de stad had verschanst. Ze hadden vorige week het grootste deel van de stad overgenomen.

Het terugtrekken van de Koerdische troepen maakt volgens de SDF deel uit van de overeenkomst die afgelopen donderdag werd gesloten tussen de Verenigde Staten en Turkije.

Het Turkse ministerie van Defensie bevestigde zondag dat er in ieder geval al 68 voertuigen met daarin Koerdische strijders zouden zijn vertrokken uit Ras al-Ain. Het vertrek van de troepen uit de strategisch gelegen stad maakt het voor Turkije eenvoudiger om een zogenoemde veilige zone te realiseren aan de Syrische grens.

Het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië begon vorige week woensdag, kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump besloot de Amerikaanse troepen uit dat gebied te halen.