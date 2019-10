Tienduizenden betogers zijn zondag voor de vierde dag op rij de straat op gegaan in Libanon om te protesteren tegen nieuwe belastingplannen van de regering.

Eerder werd er al gedemonstreerd in de Libanese hoofdstad Beiroet. De politie zette onder meer traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. Ook werden enkele winkels vernield en werden autobanden in brand gestoken.

Op zondag werd er niet alleen in Beiroet gedemonstreerd, maar ook op andere plaatsen in het land. Veel mensen zwaaiden met de Libanese vlag en er werd luide muziek gedraaid en gezongen.

De massale protesten in Libanon begonnen donderdag, nadat de regering plannen had aangekondigd om belasting te gaan heffen op beldiensten via het internet (VoIP), waarvan onder andere applicaties als WhatsApp, Facebook en Apple's FaceTime gebruikmaken.

Enkele uren nadat de protesten waren uitgebroken, trok de regering de belastingplannen al weer in, desondanks hielden de protesten aan. "We zijn hier niet alleen vanwege WhatsApp, we zijn hier voor van alles: brandstof, eten, brood, van alles", vatte een betoger samen in gesprek met de BBC.