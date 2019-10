Politie en betogers in Hongkong wisselden zondag traangasgranaten en benzinebommen met elkaar uit, nadat een verboden mars tegen de regering met tienduizenden deelnemers uit de hand was gelopen. Honderden winkels werden vernield.

Na twee weken van relatieve kalmte toonde de grootschalige betoging aan dat de protestbeweging - die meer democratie eist - nog niet is uitgeteld.

Betogers gooiden benzinebommen naar een politiebureau op het schiereiland Kowloon, nadat de politieagenten in het bureau traangas hadden gebruikt in een poging de demonstranten uiteen te drijven.

Andere demonstranten wierpen barricades op in een prominente winkelstraat in hetzelfde stadsdeel. De politie gebruikte waterkanonnen om ze met een blauwe kleurstof te besproeien. Dit moet het makkelijker maken om de gemaskerde demonstranten later te identificeren.

Langs de route van de mars werden honderden winkels vernield en geplunderd. Verschillende Chinese banken waren ook doelwit.

Hongkong wordt al maanden geteisterd door massale en gewelddadige betogingen. Hongkongers gaan de straat op vanwege de angst dat de Chinese regering in Peking haar grip op de voormalige Britse kroonkolonie probeert te verstevigen.

Een lid van de oproerpolitie vuurt een traangasgranaat af op demonstranten in Hongkong. (Foto: Reuters)

Demonstranten vrezen invloed van Peking

De huidige golf van protesten vormt de diepste politieke crisis in Hongkong sinds de Britten het territorium in 1997 overdroegen aan China.

De demonstraties begonnen uit protest tegen een wet die de uitlevering van verdachten aan China makkelijker moest maken. Die wet werd door topbestuurder Carrie Lam uiteindelijk 'doodverklaard', maar dat ging de demonstranten niet ver genoeg. De betogingen waren toen al uitgegroeid tot een bredere protestbeweging voor democratie.

Hongkong wordt bestuurd volgens een formule die bekendstaat als 'één land, twee systemen'. Daardoor kent de stad vrijheden die niet gelden in China, zoals onafhankelijke rechtspraak. In 2047 moet Hongkong een volwaardig deel van China worden.