De bijna 1.000 troepen van de Verenigde Staten die nog moeten terugtrekken uit het noorden van Syrië, worden allemaal gestationeerd in het westen van Irak om daar te helpen bij de strijd tegen de Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zondagochtend (Nederlandse tijd).

Het terugtrekken uit Syrië duurt geen dagen maar weken, zei Esper. "Het huidige plan is om die troepen te herpositioneren in Irak". Deze troepen moeten helpen met het verdedigen van Irak tegen IS en om een missie tegen IS uit te voeren.

Deze plannen kunnen nog veranderen tussen nu en wanneer het terugtrekken voltooid is, voegde Esper toe. Als het plan doorgaat, voegen deze militairen zich bij de 5.000 Amerikaanse troepen die al in Irak zijn gestationeerd. Daar trainen zij de Irakese krijgsmacht en helpen zij IS-strijders terug te dringen.

De aankondiging komt enkele dagen na de deal voor een wapenstilstand die de VS sloot met Turkije over de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Turkije begon een offensief in Noord-Syrië nadat Amerikaanse president Trump besloot om troepen uit dat gebied te halen.

Turkije vecht in dit gebied tegen de Koerdische YPG, de militie die de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) leidt. Deze Koerden worden door Erdogan gezien als een verlengstuk van de PKK, een organisatie die meerdere landen als een terroristische groepering beschouwen.

De Turken willen dit offensief pas stoppen wanneer de YPG zich heeft teruggetrokken. Volgens Amerikaanse vicepresident Mike Pence hebben de koerden al ingestemd met een vertrek uit het noordoosten van Syrië. De afgesproken wapenstilstand moet de Koerden de ruimte geven om zich daadwerkelijk uit het gebied terug te kunnen trekken.

Turkije spreekt van 'pauze in operatie'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu spreekt niet van een wapenstilstand, maar van een tijdelijke pauze in de Turkse militaire operatie. Hij benadrukt dat Ankara een "veilige zone" in het grensgebied mag beheren. Pence meent dat de deze zone op lange termijn in het belang is van beide partijen.

Turkije wil een strook opzetten van 225 kilometer lang en 32 kilometer breed langs de Turks-Syrische grens. Deze strook moet werken als een "bufferzone tegen terrorisme". Enkele miljoenen Syrische vluchtelingen die momenteel in Turkije worden opgevangen moeten uiteindelijk naar deze bufferzone.

Verder hebben de Verenigde Staten en Turkije afgesproken dat de YPG alle zware wapens moet inleveren en dat al hun posten worden ontmanteld. Esper liet zondag weten dat de VS nog steeds contact heeft met de YPG.