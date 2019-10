De Chileense generaal Javier Iturriaga del Campo heeft in de nacht van zaterdag op zondag een avondklok in de Chileense hoofdstad Santiago ingesteld. De maatregel is een reactie op de rellen die uitbraken wegens de verhoging van de prijzen van metrokaartjes.

Na de aankondiging van de prijsstijgingen op 6 oktober gingen scholieren en studenten de straat op. Op zaterdagochtend (Nederlandse tijd) riep de Chileense president Sebastián Piñera de noodtoestand uit in Santiago. Kort daarvoor werd het totale metronetwerk met 136 stations afgesloten.

De prijs voor een ticket tijdens de spits steeg van ongeveer 800 Chileense peso (1,01 euro) naar 830 Chileense peso (1,05 euro). De verhogingen zijn volgens autoriteiten het gevolg van de zwakke positie van de peso en hogere energiekosten.

President Piñera zei zaterdag tijdens een uitzending vanuit het presidentiële paleis in Santiago dat hij de prijsstijgingen zou terugdraaien. Hij zei "nederig" te hebben geluisterd naar de stemmen van zijn "metgezellen".

Piñera deed geen oproep tot een avondklok. Toch stelde generaal Iturriaga del Campo, die de veiligheid in Santiago moet waarborgen, een avondklok in. Het verbod is tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends van kracht.

Meer dan tweehonderd incidenten bij stations sinds begin demonstraties

Sinds de aankondiging van de prijsstijging hebben tweehonderd incidenten bij metrostations in de stad plaatsgevonden. Jongeren sprongen over hekken en forceerden poorten. De politie greep in enkele gevallen in met wapenstokken en traangas.

De betogingen escaleerden op vrijdag, toen betogers ingangen van stations en een stadsbus in brand staken en toegangspoortjes vernielden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies aan

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag het reisadvies voor Chili aangescherpt. Het departement volgt de situatie in het Zuid-Amerikaanse land "op de voet".

De Nederlandse violist André Rieu zou zaterdagavond optreden in Santiago, maar dit concert is vanwege de onrust in de stad afgelast.