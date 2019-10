Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft het "excessieve geweld" van Spaanse agenten tegen betogers bij vreedzame massaprotesten in Catalonië veroordeeld. Agenten zouden onder andere op zéér korte afstand met rubberen kogels op demonstranten hebben geschoten om menigtes uit elkaar te drijven.

Een persoon raakte daardoor blind aan één oog, terwijl een man moest worden geopereerd vanwege een schotwond bij zijn testikels, schrijft de organisatie.

Amnesty bekritiseert ook het "onacceptabele" gebruik van wapenstokken. Agenten zouden inslaan op betogers die al overmeesterd zijn. Veelal wordt gericht op het hoofd of het bovenlichaam, aldus Amnesty.

Ook zou een Spaanse journalist van het medium El País zijn gearresteerd toen hij de verrichtingen van vrijdag in Barcelona op de voet volgde.

'Gedrag agenten werkt averechts bij tegengaan spanningen'

Volgens de mensenrechtenorganisatie werkt het gedrag van het Spaanse politiekorps averechts bij pogingen om de spanningen in de straten te verminderen. Directeur Marie Struthers van Amnesty International-Europe benadrukt dat ieder mens het recht heeft om "vreedzaam te protesteren".

Voor zover bekend zijn bijna vierhonderd mensen behandeld door hulpdiensten. Zo'n 139 daarvan zouden veiligheidsmedewerkers zijn, aldus de Spaanse gezondheidsautoriteiten. Berichten over arrestaties lopen uiteen. Naar verluidt gaat het om tientallen tot zo'n honderd demonstranten.

Catalaanse president wil dialoog met Spaanse regering

De Catalaanse president Quim Torra wil in gesprek met de Spaanse regering om de ongeregeldheden in Catalonië op een vreedzame manier aan te pakken, zegt hij zaterdag op een persconferentie. In dezelfde persconferentie veroordeelde hij ook het gebruikte geweld van agenten én betogers.

"Geweld was nooit ons uitgangspunt. Een dialoog is noodzakelijk om deze crisis te beëindigen", aldus Torra.

Een woordvoerder van de Spaanse regering heeft gedreigd met het activeren van wetsartikel 155, schrijft The Guardian zaterdag. Daarmee kan de Spaanse regering tijdelijk het regionale bestuur overnemen. Datzelfde gebeurde in 2017 na de ongeregeldheden rondom het onafhankelijkheidsreferendum.

De Catalaanse president Quim Torra. (Foto: Reuters)

Protesten kosten stadsbestuur Barcelona al 2 miljoen euro

Barcelona was vrijdag voor de vijfde opeenvolgende dag het decor van massaprotesten tegen de veroordeling van negen Catalaanse politieke leiders. Zij zijn voor opruiing rondom het illegaal verklaarde referendum in 2017 veroordeeld tot celstraffen tot dertien jaar.

De afgelopen dagen verlopen de massaprotesten overdag grotendeels zonder geweldsincidenten. De sfeer lijkt echter telkens vanaf het begin van de avond grimmiger te worden. De Spaanse politie ziet zichzelf dan genoodzaakt om charges uit te voeren tegen kleinere groepen demonstranten, die hen bekogelen met stenen en blikjes.

Het aanhoudende vandalisme zou het stadsbestuur van Barcelona inmiddels al meer dan 2 miljoen euro hebben gekost, meldde de lokale gemeenteraad zaterdag. Dat komt vooral door de in brand gestoken vuilniscontainers.

Het protest van afgelopen vrijdag gaat mogelijk de boeken in als de grootste demonstratie in de regio aller tijden. Volgens de Spaanse politie waren er 525.000 mensen aanwezig in Barcelona, organisatoren spreken echter van meer dan 750.000 betogers.

Dat zou genoeg zijn om het vorige record, van na het referendum in Catalonië in 2017, te breken.

De demonstranten waren maandag, na de uitspraak van het Spaanse gerechtshof tegen de politici, vertrokken vanuit allerlei streken uit de Noord-Spaanse provincie. Vrijdag kwamen zij bijeen in Barcelona voor een algemene staking.