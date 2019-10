Uit een jarenlang onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar de privé-emailserver van Hillary Clinton is gebleken dat er geen systematisch of bewust misbruik is gemaakt van geheime informatie uit de persoonlijke e-mailserver van Hillary Clintons account. Dat meldt The New York Times zaterdag.

Het onderzoek naar de server van Clinton, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, startte ongeveer drie jaar geleden.

Hoewel het gebruik van het systeem voor bedrijven het risico op het diefstal van geheime informatie verhoogde, is er dus uiteindelijk uit het onderzoek gebleken dat er niet bewust en systematisch misbruik van is gemaakt.

Uit het onderzoek kwam eerder naar voren dat er 38 (oud-)ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, 'schuldig' waren aan het overtreden van veiligheidsprocedures. Er werden zo'n 33.000 mails geanalyseerd die naar de privé-server van Clinton werden verstuurd.

Clinton installeerde een persoonlijke e-mailserver in strijd met het protocol. Clinton gaf aan dat het haar werk eenvoudiger zou maken. De beslissing om de server te installeren zorgde voor veel kritiek vanuit de Republikeinse politiek.

Het ministerie stond niet achter de installatie van de server. Het argument hiervoor was dat de mails die op de server binnenkwamen niet goed genoeg beschermd zouden zijn tegen hackers.