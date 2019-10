De Amerikaanse minister van Energie Rick Perry zal ondanks een dagvaarding geen documenten aan het Huis van Afgevaardigden overhandigen met betrekking tot het afzettingsonderzoek naar president Donald Trump. Eerder weigerden vicepresident Mike Pence en de persoonlijke advocaat van Trump, Rudy Giuliani, ook al mee te werken aan het onderzoek.

In een brief van het ministerie van Energie staat dat de gevraagde documenten vertrouwelijk zijn, maar dat het ministerie wel bereid is om het Congres bij te staan met verzoeken die 'instemmen met de gepaste procedures'.

Perry kreeg op 10 oktober een dagvaarding om duiding te geven over zijn rol in de vermeende pogingen van Trump om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk te zetten. Trump zou Zelensky hebben gevraagd om de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken, die bij een corrupt bedrijf zou werken.

Trump besprak de zaak met Zelensky in het telefoongesprek en wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne tijdelijk te hebben achtergehouden als drukmiddel om belastende informatie over Bidens zoon te krijgen. Dit telefoongesprek werd onthuld door een klokkenluider, waarna de Democraten een vooronderzoek naar een eventuele afzetting van president Trump startten.

De Democraten vinden dat Trump zijn politieke macht heeft misbruikt. Verschillende personen dicht bij de president ontvingen dagvaardingen om aan verhoudingen met Oekraïne gerelateerde documenten te overhandigen.

Perry kondigde donderdag ontslag aan

Donderdagavond bevestigde waarnemend stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, dat Trump Perry had gevraagd om samen met Trumps persoonlijke advocaat Rick Giuliani aan een beleid voor Oekraïne te werken. Ook was Perry aanwezig bij de inauguratie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De Energieminister kondigde later donderdagavond aan dat hij op zou stappen. Trump maakte kort daarna bekend dat hij al een vervanger heeft aangewezen en deze 'binnenkort' bekend zal maken.

Vicepresident en Trumps advocaat weigerden ook meewerking

Eerder deze week weigerden vicepresident Mike Pence en Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York en persoonlijke advocaat van Trump, om documenten vrij te geven over activiteiten in Oekraïne. Ook zij kregen dagvaardingen.

Het Amerikaanse Congres heeft drie mogelijkheden om weigerende getuigen te dwingen om mee te werken. Zo kan een, mogelijk jarenlange, rechtsgang wordenbegonnen. Ook kan de zaak worden aangekaart bij het ministerie van Justitie, maar omdat de minister van Justitie een vertrouweling van Trump is, is het onwaarschijnlijk dat dit tot actie leidt.

Als laatste optie kunnen weigeraars beboet of gearresteerd worden. Deze bevoegdheid van het Congres is sinds de jaren dertig al niet meer gebruikt.