De Catalaanse politie, Mossos d'Esquadra, heeft na de massaprotesten in Barcelona op vrijdag 31 personen aangehouden. De Mossos d'Esquadra meldde om 1.16 uur dat eenheden nog steeds actief zijn. Vrijdag gingen een half miljoen Catalanen de straat op in Barcelona om te protesteren tegen de levenslange celstraffen voor negen lokale politici.

De Catalaanse politici zijn vanwege hun betrokkenheid bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 2017 geleden schuldig bevonden aan opruiing. Sinds het Spaanse gerechtshof hen tot dertien jaar cel veroordeelde maandag, wordt dagelijks geprotesteerd. Een aantal protesten is flink uit de hand gelopen.

Volgens gezondheidsautoriteiten zijn er sinds maandag 62 mensen gewond geraakt bij confrontaties met de politie in Catalonië. 41 van die gewonden vielen in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. De Spaans minister van Binnenlandse Zaken zei dat sinds maandag 207 agenten gewond zijn geraakt, 107 politievoertuigen zijn beschadigd en er 800 afvalbakken in brand zijn gestoken.

De protesten van vrijdag waren extra druk in vergelijking tot eerder in de week, omdat twee vakbonden die zich hard maken voor een onafhankelijk Catalonië hun leden opriepen tot demonstreren. Op verschillende plaatsen liep men protestmarsen. Een grote groep mensen liep over snelwegen richting Barcelona.

Overdag verliepen de demonstraties overwegend vreedzaam, maar in de avond botsten gemaskerde betogers met oproerpolitie in het centrum van Barcelona. Volgens het Spaanse medium La Sexta is er een groep Nederlanders aangehouden bij de protesten, maar dit kan nog niet bevestigd worden.

Door de protesten vrijdag werd het openbaar vervoer grotendeels gestremd. Tientallen vluchten van en naar de internationale luchthaven van Barcelona werden geannuleerd. De wereldberoemde basiliek Sagrada Familia werd gesloten.

Catalanen stemden in 2017 vóór onafhankelijkheid

Bij het referendum van 2017, dat de Spaanse regering verboden had, kwamen ruim 2,3 miljoen Catalanen opdagen. Dat is 42 procent van de stemgerechtigden. Ruim 90 procent van hem stemde voor een onafhankelijk Catalonië. Als gevolg van de stemming nam Madrid het regionale bestuur tijdelijk over.

Toenmalig premier van Catalonië Carles Puigdemont vluchtte kort daarop naar Brussel, waar hij sindsdien woont. Het hooggerechtshof in zijn thuisland heeft meerdere malen een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar tot dusver zonder succes. Het laatste verzoek, dat na de veroordelingen van de negen politici werd aangekondigd, moet nog in België worden behandeld.

Puigdemont heeft zich vrijdag bij de Belgische autoriteiten gemeld. Terwijl zij zich buigen over het arrestatiebevel, mag de oud-premier het besluit in vrijheid afwachten. Hij moet wel beschikbaar zijn voor het gerecht en mag het land niet zonder toestemming verlaten.