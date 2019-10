De Chileense autoriteiten hebben het complete metronetwerk in de hoofdstad Santiago afgesloten, nadat vrijdag hevige demonstraties uitbraken tegen prijsverhogingen voor metrotickets.

De protesten begonnen toen scholieren en studenten de straat op gingen in protest tegen de prijsstijgingen, die 6 oktober al in werking gingen.

De prijzen voor een ticket tijdens de spits steeg bijvoorbeeld van ongeveer 28 Chileense peso (ongeveer 0.04 euro) naar 830 Chileense peso (1.05 euro). De prijsstijgingen zijn volgens autoriteiten het gevolg van de zwakke positie van de peso, samen met hoge energiekosten.

In de afgelopen twee weken vonden 200 incidenten plaats in de metrostations van Santiago, voornamelijk doordat jongeren over hekken sprongen en poorten forceerden. In een aantal gevallen moest de politie ingrijpen met wapenstokken en traangas.

Op vrijdag werden de protesten steeds grimmiger en uiteindelijk zelfs gewelddadig. Betogers staken stationsingangen en een stadsbus in brand en vernielden toegangspoortjes van stations tijdens de middagspits.

Duizenden betogers gingen 's avonds de straat op en blokkeerden onder meer het verkeer. Daarop besloten autoriteiten om alle 136 metrostations in de stad af te sluiten.