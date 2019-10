De Nederlandse autoriteiten zijn medeverantwoordelijk voor de huidige situatie in het noordoosten van Syrië, meent Pete Hoekstra. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt in de uitzending van Nieuwsuur vrijdagavond dat Nederland een domino-effect veroorzaakte door de regio te verlaten.

Hoekstra verwijt Europese landen, waaronder Nederland, "te hebben besloten dat het werk gedaan was, dat hun deelname voorbij was". Hij verklaart dat zowel de Verenigde Staten als Europese landen verantwoordelijk zijn voor de chaotische situatie.

Turkse militairen zijn sinds vorige week woensdag bezig met een offensief in het noordoosten van Syrië. Als gevolg daarvan zijn in het grensgebied honderden doden gevallen en tot 200.000 personen op de vlucht geslagen. De Amerikanen kondigden donderdagavond aan een tijdelijke wapenstilstand te hebben afgesproken met Turkije.

Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen vlogen van begin tot eind 2018 meer dan drieduizend missies boven Irak en Oost-Syrië. Ongeveer 2.100 keer werden wapens tegen Islamitische Staat (IS) gebruikt. De missie stopte omdat Defensie eenheden beschikbaar moest hebben voor diverse snel inzetbare troepen en de NAVO.

Hoekstra neemt aan dat de Nederlanders vertrokken omdat ze niet langer een dreiging zagen, zegt hij in Nieuwsuur. "Maar zodra de Verenigde Staten iets doen wat onze Europese bondgenoten al hebben gedaan wordt het ineens Amerika's schuld dat er dingen gebeuren in het Midden-Oosten."