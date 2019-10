Tienduizenden Libanezen zijn vrijdag voor de tweede dag op rij de straat opgegaan in Beiroet om te protesteren tegen de nieuwe belastingplannen van de regering. Daarbij kwam het tot confrontaties met de oproerpolitie.

Op sommige plekken vernielden betogers winkels en staken zij autobanden in brand. Ook probeerden demonstranten brand te stichten in een gebouw. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven.

De massale protesten in Libanon begonnen donderdag, nadat de regering plannen had aangekondigd om belasting te gaan heffen op beldiensten via het internet (VoIP), waarvan onder andere applicaties als WhatsApp, Facebook en Apple's FaceTime gebruik maken.

Enkele uren nadat de protesten waren uitgebroken, trok de regering de belastingplannen al weer in, desondanks hielden de protesten aan. "We zijn hier niet alleen vanwege WhatsApp, we zijn hier voor van alles: brandstof, eten, brood, van alles", vatte een betoger samen in gesprek met de BBC.

Een betoger heeft zojuist enkele autobanden in brand gestoken met een kannetje benzine. (Foto: Reuters)

Demonstranten beschuldigen politici van corruptie

De betogers zijn boos, omdat zij vrezen dat zij niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien als de kabinetsplannen voor hogere belastingen doorgaan. Ze riepen om een "revolutie" en de "val van het regime". De demonstranten beschuldigden de Libanese politici ook van corruptie.

Ook in Tripoli, de tweede stad van Libanon, zijn tegenstanders van de regering de straat opgegaan. Volgens lokale media raakten enkele betogers daar gewond toen veiligheidsdiensten het vuur openden op een groep mensen. Daarnaast braken in zeker twee gevangenissen rellen uit vanwege de betogingen in het land.

Vanwege de onrust bleven openbare gebouwen zoals banken, winkels en scholen vrijdag dicht.

Demonstranten in Beiroet zwaaien met Libanese vlaggen. (Foto: Reuters)

Premier geeft rivalen drie dagen tijd voor oplossing

Vrijdag zei de Libanese premier Saad Hariri in een toespraak dat hij zijn politieke rivalen drie dagen de tijd had gegeven om de economische crisis in zijn land op te lossen.

"Ik stel een zeer korte deadline. Of onze coalitiepartners komen met een duidelijk antwoord of ik moet met iets anders komen", sprak hij. Ondertussen bleven de demonstranten op het Martelaarsplein in Beiroet om het ontslag van Hariri en de rest van de politieke elite roepen.

Ook de Libanese president Michel Aoun moest het ontgelden. In de ogen van de betogers is hij "een dief", omdat hij zich eveneens schuldig zou maken aan corruptie. In Libanon staan gevangenisstraffen op het beledigen van de president.