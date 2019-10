België, Frankrijk en Duitsland gaan proberen IS-gevangenen, die vanuit het eigen land zijn afgereisd naar Syrië, terug te halen tijdens de vijf dagen durende wapenstilstand, schrijft The Guardian vrijdagavond. Het is nog niet duidelijk of Nederland hetzelfde gaat doen.

Eerder op de dag meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat sommige EU-lidstaten een poging gaan wagen om uitreizigers terug te halen, zonder te benoemen om welke landen het gaat.

De Britse krant schrijft dat Belgische autoriteiten familieleden van Syriëgangers al hebben geïnformeerd over een poging uitreizigers terug te halen, tijdens de vijf dagen durende wapenstilstand. Ook Frankrijk en Duitsland onderzoeken methodes om tijdens de "rustige" periode 'hun' IS-gevangenen terug te halen.

Volgens Trump hadden deze plannen van de EU-landen veel eerder moeten komen, "nadat wij (de VS, red.) voor al deze IS-gevangenen hadden gezorgd".

Nederlands beleid niet gericht op terughalen Syriëgangers

Het Nederlandse kabinet weigert tot nu toe Nederlandse uitreizigers op te halen. Premier Mark Rutte zei bij de start van de crisis in 2015 dat hij Nederlandse jihadisten liever ziet "sneuvelen in Irak en Syrië dan dat ze terugkeren".

De premier zei in de nacht van woensdag op donderdag tijdens een Kamerdebat dat hij niet van plan is het kabinetsbeleid te wijzigen. Hij stelde dat de verantwoordelijkheid over de gevangenenkampen nu in handen van Turkije ligt. Daarnaast benadrukte hij dat Nederland "voorbereid is op terugkeerders".

Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn ook tegen het ophalen van Syriëgangers. De Duitse minister Heiko Maas zei al eerder dat het "uiterst moeilijk" kan zijn om hen te vervolgen in eigen land, omdat het "moeilijk is om te bewijzen dat zij bij acties betrokken waren".

Turkse inval zorgt voor grote onrust

De Turkse inval in het noordoosten van Syrië veroorzaakt echter grote onrust over de beveiliging van de gevangenenkampen in het land. De Koerdische strijdkrachten die verantwoordelijk zijn voor de kampen, staan onder druk door de militaire acties van Turkije.

Dit weekend ontsnapten ruim zevenhonderd IS'ers uit een kamp in Ain Issa. Daar zaten geen Nederlanders tussen volgens het kabinet. Voor zover bekend zouden er 55 Nederlandse volwassenen en negentig Nederlandse kinderen in gevangenissen in het Midden-Oosten zitten.

Volgens Trump zou de donderdagavond overeengekomen wapenstilstand vrijdagavond weer ingegaan, nadat eerder op vrijdag berichten naar buiten kwamen dat er alsnog werd gevochten.