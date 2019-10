Zo'n zestig Nederlandse militairen blijven nog tot eind 2021 in Irak om trainingen te geven aan Koerdische en Iraakse militairen in Noord-Irak en Bagdad.

De Rijksoverheid heeft de Tweede Kamer vrijdag in een brief geïnformeerd over de invulling van de veiligheidsinzet in Irak.

Nederland is actief in het gebied om de Iraakse veiligheidssector te versterken. Zo moet voorkomen worden dat organisaties als Islamitische Staat (IS) weer voet aan de grond krijgen in het land.

Naast de zestig militairen blijven tot twintig militaire en civiele experts actief in het gebied. Zij adviseren onder meer het Iraakse ministerie van Defensie, militaire opleidingsinstituten en het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Trainingsmissie stilgelegd

De Nederlandse trainingsmissie werd in mei stilgelegd vanwege "toegenomen dreigingen" in de regio. Na enkele dagen werd de missie weer hervat. Wat deze toegenomen dreigingen inhielden, is niet bekend.