Een half miljoen Catalanen is vrijdag in Barcelona opnieuw de straat opgegaan om te demonstreren tegen de jarenlange celstraffen voor negen lokale politici, schrijft persbureau AFP. Veel inwoners uit de noordoostelijke regio zijn de laatste dagen in kleinere protestmarsen naar de stad gelopen om mee te doen aan een algemene staking.

De gevangengenomen politici zijn vanwege hun betrokkenheid bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden schuldig bevonden aan opruiing. Sinds het hof hen tot dertien jaar cel veroordeelde, worden dagelijks protesten gehouden. Een aantal daarvan is flink uit de hand gelopen.

Op meerdere plekken zijn vrijdag protestmarsen gelopen. Een grote groep actievoerders liep met Catalaanse vlaggen over snelwegen richting Barcelona, de hoofdstad van het autonome Catalonië. Op de spandoeken staan teksten als "Onafhankelijkheid" en "Bevrijd nu de Catalaanse gevangenen".

Het is extra druk in vergelijking met voorgaande protesten deze week. Dit komt mede doordat twee vakbonden, die voor de onafhankelijkheid van Catalonië zijn, hun leden hebben opgeroepen te demonstreren tegen de veroordelingen.

De protesten verliepen overdag vreedzaam en zonder grote incidenten. Aan het begin van de avond botsten gemaskeerde betogers in het centrum van Barcelona met de oproerpolitie. De demonstranten gooiden steden en blikjes. Ook staken ze vuilnisbakken in brand.

Veel inwoners doen mee aan algemene staking

Door de algemene staking is er vrijdag maar beperkt openbaar vervoer in Catalonië. Ook zijn 57 vluchten van en naar El Prat, de internationale luchthaven van Barcelona, geannuleerd. De wereldberoemde Sagrada Familia van architect Antoni Gaudí is vanwege de protesten gesloten.

Ook Catalanen die werkzaam zijn in de onderwijs, zorg en industrie hebben hun werk neergelegd, blijkt uit cijfers van de autoriteiten. Veel bedrijven en winkels zijn vrijdag dicht. Daarnaast zijn veel openbare voorzieningen niet toegankelijk.

Op meerdere plekken in Catalonië zijn protestmarsen gelopen. (Foto: Getty Images)

Catalanen stemden in 2017 vóór onafhankelijkheid

Bij het door de Spaanse regering verboden referendum in 2017 kwamen ruim 2,3 miljoen Catalanen opdagen, een opkomst van 42 procent van de stemgerechtigden. Ruim 90 procent stemde vóór onafhankelijkheid. Als gevolg van de stemming besloot Madrid het regionale bestuur tijdelijk over te nemen.

Toenmalig premier Carles Puigdemont vluchtte kort daarop naar Brussel, waar hij sindsdien woont. Het hooggerechtshof in zijn thuisland heeft meerdere malen een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar tot dusver zonder succes. Het laatste verzoek, dat deze week werd aangekondigd, moet nog in België worden behandeld.

Puigdemont heeft zich vrijdag bij de Belgische autoriteiten gemeld. Terwijl zij zich buigen over het arrestatiebevel, mag de oud-premier het besluit in vrijheid afwachten. Hij moet wel beschikbaar zijn voor het gerecht en mag het land niet zonder toestemming verlaten.