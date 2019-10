Ondanks een door de VS en Turkije afgesproken wapenstilstand van 120 uur zou er toch weer worden gevochten aan de Turks-Syrische grens, laten ooggetuigen weten aan The Guardian.

De VS en Turkije sloten donderdag een akkoord over de Turkse inval van het grensgebied met Syrië. Daarin was het staakt-het-vuren opgenomen.

Een woordvoerder van de Koerdische strijdkrachten bevestigt dat er weer wordt gevochten in het gebied en zegt dat er bombardementen hebben plaatsgevonden. De Turkse president Tayyip Recep Erdogan ontkent echter dat er sprake was van "aanhoudende confrontaties".

Volgens de Koerdische woordvoerder en ooggetuigen vonden er grondgevechten plaats in de Syrische plaats Ras al Ayn, één van de hoofddoelen van het Turkse militaire offensief.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo waren donderdag urenlang in Ankara om met president Erdogan te spreken. Hierna werd aangekondigd dat er een akkoord was gesloten. Turkije zou onder meer 120 uur lang geen aanvallen uitvoeren in het grensgebied.

Het Witte Huis reageerde vrijdag ook op de meldingen over de gevechten. Een woordvoerder zei dat het naleven van een wapenstilstand "tijd zal kosten".

'VN onderzoekt mogelijk gebruik van wit fosfor'

Inspecteurs van de VN kondigden vrijdag aan te zullen onderzoeken of Turkse troepen wit fosfor hebben gebruikt in een aanval op kinderen in Syrië, meldt The Guardian.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zei vrijdagochtend van de situatie op de hoogte te zijn en informatie te verzamelen over het mogelijke gebruik van de chemische wapens. Het Koerdische Rode Kruis meldde dat minstens zes in ziekenhuizen opgenomen kinderen brandwonden hebben die passen bij verwondingen die chemische wapens kunnen veroorzaken.

'Bijna vijfhonderd doden sinds start van offensief'

Het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië begon vorige week woensdag, kort nadat Trump had besloten de Amerikaanse troepen uit dat gebied te halen. Volgens Pompeo gaf de VS daarmee geen groen licht voor de inval.

Sinds woensdag zijn al bijna vijfhonderd personen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten donderdag. Het gaat om 224 SDF-strijders, 184 door Turkije gesteunde rebellen en 72 burgers. Vanwege het geweld zijn zo'n 200.000 inwoners van de regio op de vlucht geslagen.