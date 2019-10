Bij een aanval van een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek in Irak in 2015 zijn zeker zeventig burgerdoden gevallen, blijkt vrijdag uit onderzoek van de NOS en NRC.

Door het bombardement werd een wijk in de Iraakse stad Hawija in de nacht van 2 op 3 juni 2015 compleet verwoest. Het zou een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie tegen IS met een militair doelwit zijn.

Uit gesprekken met nabestaanden en autoriteiten in de Iraakse regio blijkt dat de inwoners van de stad op hoogte waren dat er vluchtelingenfamilies rondom de fabriek verbleven. Deze informatie zou wel zijn doorgegeven aan het Iraakse leger, maar of dit ook de Nederlandse luchtmacht heeft bereikt is niet bekend.

Niet eerder zou uit onderzoek zijn gebleken waar Nederland in de strijd tegen IS heeft gebombardeerd en hoeveel burgers daarbij om het leven zijn gekomen, schrijft de NOS.

Defensieminister Ank Bijleveld zegt in een reactie tegen NRC en NOS nog niet in te kunnen gaan op de betrokkenheid van Nederland bij de aanval. Ze hoopt dat "op niet al te lange termijn" wel te kunnen doen en belooft transparantie over de gevolgen van Nederlandse bombardementen.

Sinds 2014 voert Nederland als onderdeel van de internationale coalitie tegen IS luchtaanvallen uit. De Nederlandse gevechtstoestellen hebben in totaal 2.100 keer een bom afgeworpen.