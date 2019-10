De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont heeft zichzelf vrijdag gemeld bij de Belgische autoriteiten, zo melden Belgische media vrijdag. Het Spaanse hooggerechtshof vaardigde maandag een nieuw arrestatiebevel uit voor de gevluchte ex-premier.

Het arrestatiebevel volgde op de veroordeling van negen Catalaanse politici. Zij zijn door het Spaanse hooggerechtshof veroordeeld voor opruiing rondom het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017 en kregen celstraffen tot dertien jaar.

Na het referendum ontstond onenigheid tussen de Spaanse en Catalaanse regering. Omdat er geen overeenkomst kwam, riep Puigdemont op 27 oktober de onafhankelijkheid uit. De Spaanse regering nam vervolgens de controle in Catalonië weer over.

Voorstanders van een onafhankelijk Catalonië protesteren in Barcelona. (Foto: Reuters)

Spanje verzocht buitenlandse autoriteiten om overlevering

Puigdemont vluchtte na het Catalaanse referendum naar het buitenland om vervolging te voorkomen. Hij verbleef de laatste tijd in vrijwillige ballingschap in Brussel.

De separatistenleider werd al eerder in Duitsland aangehouden, maar werd weer vrijgelaten omdat het land Puigdemont alleen wilde overleveren voor misbruik van publieke gelden. Spanje wil de leider vervolgen voor rebellie.

Nu Puigdemont zich heeft gemeld bij de Belgische autoriteiten, gaan die zich buigen over het verzoek van Spanje. Tot die tijd is Puigdemont op voorwaarden vrijgelaten: hij mag de beslissing in vrijheid afwachten, maar moet wel beschikbaar zijn voor het gerecht en mag het land niet zonder toestemming verlaten.

Veroordeling veroorzaakt onrust in Catalonië

Sinds de uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof is het onrustig in Catalonië. Zo kwamen duizenden mensen maandag bijeen op het vliegveld van Barcelona om tegen het arrestatiebevel voor Puigdemont te protesteren.

Vrijdag wordt opnieuw onrust verwacht in het gebied. Twee vakbonden, die voor de onafhankelijkheid van Catalonië zijn, hebben burgers opgeroepen de straat op te gaan om tegen de veroordeling van de Catalaanse politici te protesteren.