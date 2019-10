De stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump, Mick Mulvaney, heeft donderdag tijdens een persgesprek in het Witte Huis erkend dat een hulpfonds voor Oekraïne werd tegengehouden totdat het land een onderzoek naar Democraten zou instellen. Enkele uren later nam hij zijn uitspraak echter terug en zei hij dat zijn woorden verkeerd waren begrepen.

Mulvaney gaf toe dat het hulpfonds was geparkeerd vanwege Trumps zorgen over een computerserver van de Democraten in Oekraïne.

"Ik heb nieuws voor iedereen: leg je erbij neer", aldus Mulvaney. "Er zal politieke beïnvloeding zijn in buitenlandbeleid." Volgens de stafchef zag Trump het hulpfonds niet zitten. De president had gewezen op de corruptie in Oekraïne en de geringe bijdragen van Europese landen.

Het is de eerste keer dat het Witte Huis dit verband erkent. Trump heeft altijd ontkend dat hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk heeft gezet door gebruik te maken van quid pro quo; voor wat hoort wat.

Witte Huis heeft zorgen over server

In juli verzocht Trump Zelensky niet alleen om het Democratische kopstuk Joe Biden en zijn zoon Hunter te onderzoeken, maar ook om te kijken naar een cybersecuritybedrijf dat door de Democraten was ingeschakeld en ontdekte dat Russen e-mails van de partij hadden gehackt.

"Wat is gebeurd in 2016 was zeker deel van de zorgen die de president over corruptie in Oekraïne had", vertelde Mulvaney. "Vertelde de president ook over de corruptie met betrekking tot de server van de Democraten? Absoluut, geen twijfel. Daarom hielden we het geld achter."

Volgens Reuters heeft de besproken server in Oekraïne te maken met een inmiddels ontkrachte theorie dat niet Rusland, maar Oekraïne de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedde.

'Uitspraken verkeerd begrepen'

Enkele uren later sprak Mulvaney zichzelf tegen door in een verklaring 'voor wat hoort wat' uit te sluiten. Zijn uitspraken waren volgens hem verkeerd begrepen.

Zelensky stemde na het telefoontje van Trump in met de verzoeken: het Amerikaanse hulpfonds, dat al eerder was goedgekeurd door het Congres, kwam beschikbaar voor Oekraïne.

De Democraten startten onlangs een vooronderzoek naar een eventuele afzetting van Trump, nadat een klokkenluider het telefoongesprek onthulde. Dit onderzoek richt zich vooral op het verzoek van Trump met betrekking tot Biden en zijn zoon.