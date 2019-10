Regeringsleiders van de Europese Unie zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de EU-top nog niet in geslaagd om het eens te worden over toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië, schrijft de Volkskrant vrijdag.

De EU-leiders waren tot diep in de nacht in overleg, maar zonder resultaat. Het is nog onbekend of er op de tweede dag van de top weer wordt gesproken over toetreding van de twee Balkanlanden. Premier Mark Rutte zei dat de zaak in een volgende EU-top weer aan bod zal komen.

Vorig jaar riep de Europese Commissie al op om open te staan voor de toetredingsonderhandelingen. Als de Balkanlanden zich bij de EU wilden voegen, moesten ze wel nog meer stappen zetten op het gebied van corruptie- en misdaadbestrijding.

Het merendeel van de EU-lidstaten staat open voor onderhandelingen, maar onder meer Nederland werkt tegen. Volgens de Volkskrant zou Nederland bij het overleg van donderdag op vrijdag alleen bereid zijn tot onderhandelingen met Noord-Macedonië. Nederland vindt dat de landen nog moeten werken aan corruptie- en misdaadbestrijding.

Frankrijk is nog tegen de toetreding van zowel Noord-Macedonië als Albanië, omdat de Brexit te veel tijd op zou slokken om aan het toelaten van andere landen te werken. Ook Denemarken en Spanje zijn tegen onderhandelingen. Onder meer Duitsland vindt wel dat beide Balkanlanden in aanmerking komen voor toetredingsgesprekken.

Naast Albanië en Noord-Macedonië willen ook Servië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina en Kosovo toetreden tot de EU; Servië en Montenegro zijn al bezig met onderhandelingen.