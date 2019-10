Militairen en gewapende burgers raakten in de nacht van donderdag op vrijdag in de Mexicaanse stad Culiacán met elkaar verstrikt in vuurgevechten, toen een zoon van beruchte drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bijnaam 'El Chapo', werd gearresteerd. Lokale autoriteiten hebben de arrestatie gestopt om 'levens te beschermen'.

De zoon, genaamd Ovidio Guzmán, zou een belangrijke rol spelen in het Mexicaanse Sinaloa-kartel, dat zijn vader leidde tot zijn arrestatie. Het kartel is verantwoordelijk voor onder meer de smokkel van cocaïne en heroïne naar de Verenigde Staten.

Volgens Mexicaanse media begon het vuurgevecht als gevolg van de arrestatie en werden militairen aangevallen door burgers met automatische vuurwapens. Politie wilde Guzmán oppakken in een woning, omdat hij in de Verenigde Staten wordt gezocht voor drugsmokkel.

Al snel werden de agenten aangevallen door gewapende burgers. Voertuigen en een benzinestation werden in brand gestoken en schutters reden door de stad in trucks. Voorbijgangers moesten vluchten naar een lokale supermarkt of naar schuilplaatsen in woonwijken.

Uiteindelijk besloten autoriteiten om de arrestatie te stoppen en de agenten zich terug te laten trekken.

Een officiële verklaring over mogelijke slachtoffers is er nog niet, maar op foto's van de gevechten zijn ogenschijnlijk dode lichamen op straat te zien.

Tijdens de chaos in Culiacán zouden ook een aantal gevangen zijn ontsnapt uit een gevangenis in de omgeving. Hoeveel personen weg wisten te komen en hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend.

'El Chapo' zit levenslange celstraf uit

Drugsbaron Joaquín Guzman werd in juli 2019 in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange celstraf voor onder meer drugshandel, leidinggeven aan een criminele organisatie en meerdere moorden.

Bovenop de levenslange straf kwam ook dertig jaar cel voor vuurwapengebruik en een dwangsom van omgerekend 10.7 miljard euro.

Guzman ontsnapte uit twee zwaarbewaakte gevangenissen in Mexico in 2001 en 2015. De eerste keer ontsnapte hij door in een wasmand te kruipen, de tweede keer wist hij weg te komen door een 1.5 kilometer lange tunnel die voor hem was gegraven.

Na de veroordeling van Guzman zouden zijn zoons een belangrijke rol gaan spelen in de kartel van hun vader.