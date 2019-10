Rick Perry, de Amerikaanse energieminister, heeft president Donald Trump ingelicht over zijn plan om op te stappen. Trump liet donderdagavond weten dat hij binnenkort een vervanger voor Perry bekendmaakt. Kort voor de aankondiging werd bekend dat Trump Perry had gevraagd om aan Oekraïnegerelateerde zaken te werken.

De waarnemend stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, bevestigde donderdagavond dat Trump Perry had gevraagd om samen met Trumps persoonlijke advocaat Rick Giuliani aan een beleid voor Oekraïne te werken. Ook was Perry aanwezig bij de inauguratie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De Democraten startten onlangs een vooronderzoek naar een eventuele afzetting van Trump, nadat een klokkenluider een telefoongesprek tussen Trump en Zelensky onthulde.

De zoon van Joe Biden, de politieke rivaal van Trump, zou bij een corrupt bedrijf in Oekraïne hebben gewerkt. Trump besprak de zaak met Zelensky in het telefoongesprek en wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne tijdelijk te hebben achtergehouden als drukmiddel om belastende informatie over Bidens zoon te krijgen.

De Democraten vinden dat Trump zijn politieke macht heeft misbruikt. Verschillende personen dicht bij de president ontvingen dagvaardingen om aan verhoudingen met Oekraïne gerelateerde documenten te overhandigen. Ook Perry kreeg een dagvaarding. Trumps vicepresident Mike Pence en advocaat Giuliani weigerden mee te werken.

Perry was gouverneur van Texas

De 69-jarige Perry was de langstzittende gouverneur van de staat Texas. Zijn termijn duurde van december 2000 tot januari 2015. Perry deed ook mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2012 en 2016.

Perry trok zich in september 2015 terug uit de verkiezingen en in december 2016 werd bekend dat hij minister van Energie zou worden.