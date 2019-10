NASA-astronauten Christina Koch en Jessica Meir stappen vrijdag samen uit het internationale ruimtestation ISS voor de eerste ruimtewandeling door alleen vrouwelijke astronauten. De historische wandeling had al in maart moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een probleem met de ruimtepakken.

Begin oktober werd bekend dat Koch en Meir, die in september het ISS bereikte, de eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen zullen maken. Tot nu toe werden alle vrouwelijke ruimtewandelaars vergezeld door een man. Voor Koch zal dit de vierde wandeling zijn, maar voor Meir is dit de eerste keer dat ze het ruimtestation verlaat.

De missie van Koch en Meir had eigenlijk maandag moeten plaatsvinden, maar werd vervroegd omdat er problemen zijn met de batterijen die zijn geïnstalleerd op de grote metalen balkenconstructie van het station. Aan deze constructie zitten bijvoorbeeld ook de kenmerkende zonnepanelen van het ISS vast.

Bij een eerdere ruimtewandeling op 11 oktober werden batterijen geplaatst, waarvan er één niet functioneel bleek te zijn. Het station krijgt nog wel genoeg stroom om te functioneren, maar door deze foutieve batterij werkt de stroomvoorziening van het ISS niet optimaal. Het is aan Koch en Meir om dit op te lossen.

Aanvankelijk moesten de astronauten verouderde batterijen vervangen door modernere varianten. Sinds 2017 werken de partners van het ISS aan het vernieuwen van de stroomvoorziening van het station, waar de oplaadbare batterijen toe behoren. Het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA leverde eind september de nieuwe batterijen om te installeren.

Links: Christina Koch. Rechts: Jessica Meir. (Foto's: NASA)

Eerdere poging afgeblazen vanwege problemen met pakken

Koch zou de wandeling in maart met NASA-collega Anne McClain maken, maar McClain voelde zich niet op haar gemak met het formaat pak dat voor haar was voorbereid. Voorafgaand aan een wandeling, ook wel een Extra Vehicular Activity (EVA) genoemd, moet een speciaal ruimtepak worden opgebouwd. Aan boord van het station bevinden zich verschillende verwisselbare onderdelen om dit te kunnen doen.

McClain had eerder een wandeling gemaakt in een groot pak, maar daarna realiseerde ze zich dat een middelgroot pak beter zou zijn voor haar. Omdat er al een groot pak voor McClain was klaargemaakt en een geschikter pak bouwen te lang zou duren, zag de astronaut af van de missie.

Drie maanden na de beoogde wandeling keerde McClain terug naar de aarde. Jessica Meir voegde zich in september bij de bemanning van het ISS.

Eerste ruimtewandeling door vrouw in 1984

Sovjet-kosmonaut Svetlana Savitskaya werd in 1984 de eerste vrouwelijke astronaut die een ruimtewandeling maakte. Savitskaya was tevens de eerste vrouwelijke kosmonaut die een tweede ruimtevlucht maakte.

Eigenlijk had de Amerikaanse Kathy Sullivan de eerste vrouwelijke ruimtewandelaar moeten worden, maar drie weken na de aankondiging van Sullivans missie selecteerde de Sovjet-Unie Savitskaya voor een missie met ruimtewandeling. Deze missie vond plaats in juli 1984; de vlucht van Sullivan was in oktober van datzelfde jaar.

Na ruim vijftig jaar bemande ruimtevluchten zijn ruim zestig vrouwen in de ruimte geweest, tegenover ongeveer vijfhonderd mannen. De allereerste vrouw in de ruimte was kosmonaut Valentina Tereshkova in 1963.

Kosmonaut Valentina Tereshkova in haar ruimtepak. (Foto: Getty Images)

Eerste ruimtewandeling vond plaats in 1965

De kosmonaut Alexei Leonov maakte op 18 maart 1965 de allereerste ruimtewandeling ooit tijdens de Voskhod 2-missie. Terwijl zijn collega Pavel Belyayev in de capsule bleef, stapte Leonov naar buiten en bleef hij met een kabel aan het ruimtevaartuig verbonden.

Na twaalf minuten ronddobberen in de ruimte, ging de terugkeer van Leonov naar de capsule bijna fout. De kosmonaut wilde door de luchtsluis terugkruipen, maar zijn pak bleek in de ruimte te ver uitgezet om erdoorheen te passen. Noodgedwongen liet hij wat lucht zijn pak lopen, waarna hij weer door de luchtsluis kon bewegen.

De 85-jarige Leonov overleed twee weken geleden, op 11 oktober.

Leonov tijdens de eerste ruimtewandeling. (Foto: Getty Images)