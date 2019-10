De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over de Turkse inval in het grensgebied met Syrië, meldt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence donderdag. Er is een wapenstilstand afgesproken, zodat de Koerdische YPG het gebied kan verlaten.

Het akkoord in het kort Turkije stopt 120 uur met aanvallen in grensgebied Syrië

Offensief stopt definitief als YPG het gebied verlaat

Turkije mag beoogde "bufferzone tegen terrorisme" creëren

YPG moet zware wapens inleveren, ook worden YPG-posten ontmanteld

VS trekt sancties tegen Turkije in bij uitvoering akkoord

Pence en de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo waren woensdag naar Ankara afgereisd voor onderhandelingen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het overleg begon een dag later.

Turkije vecht in het grensgebied tegen de YPG, de militie die de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) leidt. Deze Koerden worden door Erdogan gezien als een verlengstuk van de PKK, een organisatie die meerdere landen als een terroristische groepering beschouwen.

Het offensief van Turkije stopt pas als de YPG zich heeft teruggetrokken. De Koerden hebben volgens Pence al ingestemd met het vertrek uit het noordoosten van Syrië. De Amerikanen treffen al voorbereidingen voor een veilig vertrek voor de Koerdische militie.

Turkije mag eerder geplande 'veilige zone' creëren

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu, die niet van een wapenstilstand spreekt maar een tijdelijke pauze van de operatie, benadrukt dat Ankara een "veilige zone" in het grensgebied mag beheren. Pence meent dat de deze zone op lange termijn in het belang is van beide partijen.

Turkije hoopte middels de inval een strook van zo'n 225 kilometer lang en 32 kilometer breed langs de Turks-Syrische grens veilig te stellen als "bufferzone tegen terrorisme". Ook willen ze de enkele miljoenen Syrische vluchtelingen die momenteel in Turkije worden opgevangen daarheen sturen.

Verder hebben de Verenigde Staten en Turkije afgesproken dat de YPG alle zware wapens moet inleveren en dat al hun posten worden ontmanteld.

Amerikanen zullen economische sancties intrekken

De Verenigde Staten zullen vanwege de deal Turkije geen verdere sancties opleggen. De economische sancties die eerder werden opgelegd, worden volgens Pence ingetrokken zodra de afspraken zijn nagekomen.

Volgens Pence is de Amerikaanse president Trump erg dankbaar voor het staakt-het-vuren. Trump heeft Erdogan inmiddels op Twitter publiekelijk bedankt. In een andere tweet schrijft hij onder meer dat "miljoenen levens zullen worden gered".

'Bijna vijfhonderd doden sinds start offensief'

Het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië begon vorige week woensdag, kort nadat Trump besloot de Amerikaanse troepen uit dat gebied te halen. Volgens Pompeo gaven de Verenigde Staten daarmee geen groen licht voor de inval.

Sinds woensdag zijn al bijna vijfhonderd personen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten donderdag. Het gaat om 224 SDF-strijders, 184 door Turkije gesteunde rebellen en 72 burgers. Vanwege het geweld zijn zo'n 200.000 inwoners van de regio op de vlucht geslagen.